В нижней четверти сетки мужского Australian Open не осталось игроков топ-20

На Australian Open гарантированно будет полуфиналист из-за пределов топ-20.

Это произойдет потому, что в нижней четверти сетки не осталось представителей первой двадцатки.

В третьем круге встретятся:

№113 и №89 Бен Шелтон;

№67 Джей-Джей Вульф и №107 Майкл Ммо;

№35 и №39 .

Оставшиеся два места в третьем круге между собой сегодня разыграют:

№66 и №159 ;

№215 Брэндон Холт и №25 .

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