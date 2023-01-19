В нижней четверти сетки мужского Australian Open не осталось игроков топ-20
На Australian Open гарантированно будет полуфиналист из-за пределов топ-20.
Это произойдет потому, что в нижней четверти сетки не осталось представителей первой двадцатки.
В третьем круге встретятся:
- №113 Алексей Попырин и №89 Бен Шелтон;
- №67 Джей-Джей Вульф и №107 Майкл Ммо;
- №35 Томми Пол и №39 Дженсон Бруксби.
Оставшиеся два места в третьем круге между собой сегодня разыграют:
- №66 Энди Маррей и №159 Танаси Коккинакис;
- №215 Брэндон Холт и №25 Роберто Баутиста-Агут.
Вы хоть на сетку посмотрели бы, прежде чем писать ерунду. Тут не до тренировок, если что.
Это легкая сетка?
А после победы на АО начнут слагать легенды о Супер-Волкаче, который сумел преодолеть Страшную Травму и Великих Соперников. :)