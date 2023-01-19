В нижней четверти сетки мужского Australian Open не осталось игроков топ-20

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На Australian Open гарантированно будет полуфиналист из-за пределов топ-20.

Это произойдет потому, что в нижней четверти сетки не осталось представителей первой двадцатки.

В третьем круге встретятся:

Оставшиеся два места в третьем круге между собой сегодня разыграют:

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16 комментариев

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Николай Володин
Одни америкосы ,жесть )))
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ProLL
Ответ Матвей Суицидин
Лебединая песня для Энди
Энди крайне тяжело будет сегодня. Были у него уже после возвращения подобные пятисетовые баталии и всегда к следующему матчу он не успевал восстановиться и еле передвигался.
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ugmyanswer
ТОПовые матчи будет, круто, шмаль
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ugmyanswer
Класс
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Вегетарианец_
Ответ mr. Kadyrov
Тяжелее всего будет все-таки с Димитровым
Со всеми будет трудно. Тем более, с учетом того, что у Новака левое бедро не в идеальном состоянии.
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mr. Kadyrov
Ответ Вегетарианец_
У Джоковича в третьем круге - Димитров, в четвертом - Карреньо-Буста, в 1/4 - Рублев/Руне. Вы хоть на сетку посмотрели бы, прежде чем писать ерунду. Тут не до тренировок, если что.
Тяжелее всего будет все-таки с Димитровым
+1
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+1
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Вегетарианец_
Забавно, что Джокович в другой четверти, но хейтеры Новака уже прибежали возмущаться.)
+7
-1
+6
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Матвей Суицидин
Ответ Korendos
Вот это поворот. И как теперь играть Новаку Джоковичу?
Его Руне выбьет в 1/4
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Вегетарианец_
Ответ cosset
будем смотреть на это, как на возможность оставшимся парням набрать очков и денег, ну или как к возможности Джоковичу хорошо потренироваться)
У Джоковича в третьем круге - Димитров, в четвертом - Карреньо-Буста, в 1/4 - Рублев/Руне.
Вы хоть на сетку посмотрели бы, прежде чем писать ерунду. Тут не до тренировок, если что.
+8
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+8
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Вегетарианец_
Ответ TennisGeek
Когда я тут пару дней назад написал, что у Джоковича сетка -- посмещище, местные джокофаны меня ожидаемо заминусовали. А после победы на АО начнут слагать легенды о Супер-Волкаче, который сумел преодолеть Страшную Травму и Великих Соперников. :)
У Джоковича в третьем круге - Димитров, в четвертом - Карреньо-Буста, в 1/4 - Рублев/Руне.
Это легкая сетка?
+5
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+5
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TennisGeek
Когда я тут пару дней назад написал, что у Джоковича сетка -- посмещище, местные джокофаны меня ожидаемо заминусовали.
А после победы на АО начнут слагать легенды о Супер-Волкаче, который сумел преодолеть Страшную Травму и Великих Соперников. :)
+2
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-1
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Матвей Суицидин
Лебединая песня для Энди
+3
0
+3
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Korendos
Вот это поворот. И как теперь играть Новаку Джоковичу?
0
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0
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Ale_x_@ndro
Как же не везет Джоко)
+7
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Sport Gr
Там вообще не осталось сеянных кроме РБА,а сейчас по ходу матча он тоже проигрывает.
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cosset
будем смотреть на это, как на возможность оставшимся парням набрать очков и денег, ну или как к возможности Джоковичу хорошо потренироваться)
+1
0
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