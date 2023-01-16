Надаль о том, что приехал на Australian Open c трехмесячным сыном: «Рад, что жена согласилась сюда приехать»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что впервые выступает на «Большом шлеме» в качестве папы. У него спросили, дает ли это ему дополнительную мотивацию выиграть титул.

«Нет. Я всегда подходил к каждому турниру с достаточной мотивацией, разве нет? Мой подход к соревнованиям не меняется в зависимости от того, отец я или нет. Если честно, из этого можно было бы сделать красивую историю, но это не мой случай.

Я наслаждаюсь жизнью с новым членом семьи. Я всегда любил детей. Уметь наслаждаться этим новым моментом в моей жизни – это что-то прекрасное.

С точки зрения соревновательного духа и мотивации это не помогает, может только негативно повлиять, если бы я был здесь целый месяц без них. Не знаешь, как поведешь себя в такой ситуации.

Я всегда уважительно относился к переменам в жизни. Никогда не знаешь, получится ли адаптироваться. У меня нет понимания, что случится со мной, если я проведу целый месяц без своего ребенка. Не знаю, начну ли скучать по нему через три недели, это немного сбило мою концентрацию.

Я был не совсем готов к таким сложностям, поэтому рад, что моя жена согласилась сюда приехать (улыбается)».

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1 комментарий

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Welshman09
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1.Надаль взял с собой сына на ТБШ? Да - к п.2 / Нет - к п.3

2.Караул! Рафа таскает с собой ребёнка по Миру, такие переезды и акклиматизации и взрослому то нелегко выдержать, а тут младенец, понимаешь!

3.Вот вам и Надаль! В этом он весь, называется "хороший", "заботливый" отец, бросил ребёнка на жену и домочадцев, а сам по турнирам разъезжает, понимаешь!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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