Надаль поднялся на третье место по количеству побед в Открытой эре. Он делит его с Лендлом

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Теннис

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл Джека Дрэйпера в первом круге Australian Open (7:5, 2:6, 6:4, 6:1).

Испанец сравнялся по количеству выигранных матчей с Иваном Лендлом. У обоих по 1068 побед, они делят третье место по этому показателю в Открытой эре.

По общему количеству побед Надаля и Лендла в мужском туре обходят:

Отметим, что у Новака Джоковича 1036 побед и он занимает пятое место.

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6 комментариев

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Alex Morhan
Ответ Канонир35
Великого с победой. 🔥🎾🕍 Ну а серб Ристич может тренировки хоть 3 дня подряд отменять: после снятия Киргиза-его сетка превратилась в дырявую авоську!🤦‍♀️🤦‍♂️🤑
Где пропадал? Бро твой больше не с нами?
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Ale_x_@ndro
Ответ Канонир35
Великого с победой. 🔥🎾🕍 Ну а серб Ристич может тренировки хоть 3 дня подряд отменять: после снятия Киргиза-его сетка превратилась в дырявую авоську!🤦‍♀️🤦‍♂️🤑
Там вроде Руне.
+1
0
+1
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Канонир35
Великого с победой. 🔥🎾🕍 Ну а серб Ристич может тренировки хоть 3 дня подряд отменять: после снятия Киргиза-его сетка превратилась в дырявую авоську!🤦‍♀️🤦‍♂️🤑
+2
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Groove
Я как то упустил этот момент что Фед так и не достал Коннорса по этому показателю, чуток здоровья не хватило. Рафа тоже не достанет, а если и у Джока не выйдет это вечный рекорд будет.
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Lana5
Рафа не первая ракетка, пока :)
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Czarn
Рафа, с очередным рекордом! Не первый и не последний!😀
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