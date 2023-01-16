Надаль поднялся на третье место по количеству побед в Открытой эре. Он делит его с Лендлом
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл Джека Дрэйпера в первом круге Australian Open (7:5, 2:6, 6:4, 6:1).
Испанец сравнялся по количеству выигранных матчей с Иваном Лендлом. У обоих по 1068 побед, они делят третье место по этому показателю в Открытой эре.
По общему количеству побед Надаля и Лендла в мужском туре обходят:
- Роджер Федерер (1251);
- Джимми Коннорс (1275).
Отметим, что у Новака Джоковича 1036 побед и он занимает пятое место.
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