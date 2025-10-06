163-я ракетка мира Роша о знакомстве с девушками: «Никогда не говорю, что я теннисист. Может получиться, что буду нравиться только из-за этого, а такое внимание мне не нужно»

21-летний Энрике Роша рассказал, почему не сообщает девушкам, что он теннисист.

– Ты молодой, успешный и симпатичный теннисист. Это должно привлекать многих девушек. Так ли это?

– Да. Думаю, если бы я учился в университете, было бы то же самое. То есть, конечно, есть небольшая разница, потому что я путешествую и знакомлюсь с гораздо большим количеством людей. Но в итоге я просто обычный парень, живущий на полную. И я особо не обращаю на это внимание. Конечно, мне нравится, когда я выхожу с друзьями и, может быть, поговорю с какой-нибудь девушкой. Не придаю этому большого значения.

– А говоришь, что ты теннисист, когда флиртуешь с девушками?

– Нет! (смеется). Если они не знают, я никогда не говорю. Потому что мне не нравится это афишировать. Может получиться, что я буду нравиться только из-за этого, а такое внимание точно не нужно, – сказал Роша в интервью Clay.