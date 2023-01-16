Надаль о выходе во второй круг AO: «Самое главное сегодня – это победа над сильным соперником. Без ошибок обойтись было нельзя»

Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером в первом круге Australian Open. Испанец победил со счетом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

«Неважно, как, но мне сегодня была нужна победа, так что это главное. Самое главное сегодня – это победа над сильным соперником. Как я говорил перед началом турнира, Джек – один из самых сложных соперников, который мог достаться мне в первом круге. Мы знали, что моя игра не будет идеальной, я говорил об этом на днях. Так и случилось.

Но чтобы победить Джека, мне нужно было все делать хорошо, разве нет? Думаю, у меня это получилось. Очень доволен победой, потому что это дает мне шанс снова сыграть послезавтра.

Это была тяжелая битва, но я хорошо принимал свои ошибки. Я был достаточно скромен, чтобы признать, что во время матча будут небольшие взлеты и падения. Обычное дело, когда нет победного ритма. Когда ты больше проигрываешь, не каждую неделю участвуешь в соревнованиях, нужно работать. Принимать все ошибки в позитивном ключе и продолжать работать. Это то, что я сделал.

Разве что в начале второго сета была большая ошибка. В начале четвертого я допустил ошибку, ведя 40:15. Оба раза одна и та же ошибка. Но без них обойтись было нельзя. Идем дальше».

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