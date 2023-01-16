Надаль выиграл первый матч в сезоне

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Джек Дрэйпер Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в первом круге Australian Open за 3 часа 41 минуту обыграл Джека Дрэйпера – 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

Испанец одержал первую победу в сезоне. До встречи с Дрэйпером он проиграл шесть из последних семи матчей.

По ходу матча британец несколько раз вызывал физио из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Во втором круге Надаль сыграет с Маккензи Макдональдом.

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8 комментариев

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Ale_x_@ndro
Ответ DjokoND
Филигранно бычок снова задавил физухой пацана , которому в отцы годится
Только по залету.
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rodion1992@ua.fm
Нужна подача
Нужен форхенд
И нужно еще лучше приспособиться к мячам
Ноги работают хорошо, играть как в первом сете всю игру, или большую ее часть и проблем не будет, первый матч неплохой.
+2
0
+2
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costa0545
Кто бы сомневался, он ещё и австралию возьмёт)))
+5
-2
+3
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laziofan
Ответ DjokoND
Филигранно бычок снова задавил физухой пацана , которому в отцы годится
Да, радостно что физуха в порядке 💪💪💪
+5
-1
+4
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maalry
Можно выдохнуть. Дрейпера жаль, но так помог он Рафе конечно
+1
0
+1
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DjokoND
Филигранно бычок снова задавил физухой пацана , которому в отцы годится
+11
-5
+6
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laziofan
Vamos! Заставил понервничать конечно...
+9
-2
+7
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Czarn
Рафа, с победой! Прекрасный матч! Ждём продолжения!😀
+17
-4
+13
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