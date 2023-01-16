Надаль выиграл первый матч в сезоне
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в первом круге Australian Open за 3 часа 41 минуту обыграл Джека Дрэйпера – 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.
Испанец одержал первую победу в сезоне. До встречи с Дрэйпером он проиграл шесть из последних семи матчей.
По ходу матча британец несколько раз вызывал физио из-за проблем с задней поверхностью бедра.
Во втором круге Надаль сыграет с Маккензи Макдональдом.
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Нужен форхенд
И нужно еще лучше приспособиться к мячам
Ноги работают хорошо, играть как в первом сете всю игру, или большую ее часть и проблем не будет, первый матч неплохой.