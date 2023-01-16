Джокович второй день подряд отменил тренировку на Australian Open

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович снова отменил тренировку в Мельбурне.

Его сегодняшняя тренировка была запланирована на семь вечера по местному времени, но в последний момент серб ее отменил.

Ранее Джокович сказал, что из-за травмы бедра, которую получил в Аделаиде, он более осторожен и бережет силы на тренировках.

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