Джокович второй день подряд отменил тренировку на Australian Open

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович снова отменил тренировку в Мельбурне.

Его сегодняшняя тренировка была запланирована на семь вечера по местному времени, но в последний момент серб ее отменил.

Ранее Джокович сказал, что из-за травмы бедра, которую получил в Аделаиде, он более осторожен и бережет силы на тренировках.

Медведеву будет тяжело с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open

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10 комментариев

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Ale_x_@ndro
Новаче может закрыть только Алекс Хоук или Скотт Моррисон, а они уже снялись.
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Nikolay Stavrogin
Журналисты не хуже Хичкока нагнетают...)
Давайте хоть один матч сыграет, а там уже посмотрим)
+1
-1
0
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costa0545
Он и с разорванной мышцей пресса, австралию взял, так что у видим, как он всех тут раскидает)))
+5
-1
+4
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Йенс Мустерманн
А может после расторжения контракта с Бадио тот не передал новому физио секретный рецепт своего коктейля и теперь у акробата ломка пошла?
+9
-9
0
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maalry
Карма настигла, Алекс Хоук проклял его
+4
-6
-2
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kyckoba
После снятия Кириоса ещё неделю может не тренироваться)
+3
-1
+2
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Злой Евгенатор
Решил отомстить)
0
0
0
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Alex Morhan
Ответ Новак Джокович
Неужели снимется?
Ты нам и скажи
+3
-5
-2
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Stas Salesov
Опять нагнетает, вошел в роль
+9
-10
-1
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Новак Джокович
Неужели снимется?
+2
-5
-3
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