Джокович о том, что снялся с тренировочного матча из-за травмы бедра: «Просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Даниил Медведев Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович объяснил, почему снялся с тренировочного матча против Даниила Медведева.

«Дело в подколенном сухожилии, с которым у меня были проблемы на прошлой неделе в Аделаиде в полуфинале против Медведева, и сегодня я играл с ним же (улыбается).

Я почувствовал небольшой дискомфорт и решил сняться, потому что не хотел рисковать. Я сыграл сет и извинился перед ним [Медведевым], и он отнесся с пониманием. Я просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open».

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7 комментариев

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Sincere
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(улыбается)

Понятно...)
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etozhelesha
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Неужели кто-то ещё ведётся на «травмы» серба?
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Raul7Realmadrid
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Ответ Stas Salesov
https://www.youtube.com/watch?v=FMd52D9kdUA
Орки атакуют Хельмову Падь.

Это аллюзия на то, как ceрбы скоро начнут ocаждaть Род Лейвер арену? 🤔
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Nikolay Stavrogin
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Всё правильно, Ноле. А после ао дым пуканов местных хейтеров будет виден даже из космоса.
Идемо
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Drob003
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Ну тут всё понятно, как только Новак начинает играть на публику с травмами, это говорит о том, что готов на 100 процентов. 22 шлем замаячил на горизонте
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Боримир
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Подлечись, Новак
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DjokoND
Комментарий удален
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Stas Salesov
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https://www.youtube.com/watch?v=FMd52D9kdUA
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