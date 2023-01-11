Джокович о том, что снялся с тренировочного матча из-за травмы бедра: «Просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» объяснил, почему снялся с тренировочного матча против .

«Дело в подколенном сухожилии, с которым у меня были проблемы на прошлой неделе в Аделаиде в полуфинале против Медведева, и сегодня я играл с ним же (улыбается).

Я почувствовал небольшой дискомфорт и решил сняться, потому что не хотел рисковать. Я сыграл сет и извинился перед ним [Медведевым], и он отнесся с пониманием. Я просто хочу избежать более серьезных проблем перед ».

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