Джокович о том, как его мотивируют рекорды: «Я хочу быть лучшим, хочу выигрывать крупнейшие турниры в мире. Это не секрет»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что на Australian Open может догнать Рафаэля Надаля по титулам на турнирах «Большого шлема».

«Конечно, меня это мотивирует. Поэтому я и играю в профессиональный теннис, участвую в соревнованиях. Я хочу быть лучшим, хочу выигрывать крупнейшие турниры в мире. Это не секрет. И крупнее «Шлемов» ничего не бывает.

Я в очень хорошей форме. Прекрасно закончил прошлый сезон и сохранил эту форму в Аделаиде. Мне понравилось то, как я там играл. Победил очень хороших игроков – особенно в последних нескольких матчах.

У меня хорошие шансы. Я всегда считаю, что у меня хорошие шансы. Никто не тренируется больше меня.

Сейчас в туре много молодежи, и они голодные, хотят побеждать. Хотят твой скальп. Я это знаю.

Опыт подобных ситуаций помогает мне подходить с правильным настроем и все делать правильно. Я знаю, что когда я здоров и показываю лучшую игру, на этом корте у меня будут шансы против любого».

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6 комментариев

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Blader
Ответ Хозяин патриотов
Я, я, я. Бла-бла-бла. Помешанный сербский допингист готов душу дьяволу продать, только бы догнать Надаля, но не видать тебе этого, Джоковка.
Прошлогодний липовый шлем надаля вообще не в счет-никто его серьезно не считает как 22ой кроме собаководов
+2
-2
0
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Daaannn1k
Зато честно все сказал (и всегда говорил)! Его мотивирует рекорды и желание быть лучшим. Идемо, Новак!
+1
0
+1
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Хозяин патриотов
Я, я, я. Бла-бла-бла. Помешанный сербский допингист готов душу дьяволу продать, только бы догнать Надаля, но не видать тебе этого, Джоковка.
0
-4
-4
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doty
Джокович очень сильный...
Сюрпризов в 5 Ти сетовом формате на корте Род Левера Арене не будет,- он ДЕклассирует любого!!!
29.01.2023 года будет паритет по ТБШ с Надалем: 22 : 22
+3
0
+3
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Stas Salesov
Слишком много Джоковича последние дни, будто мы в Белграде живем. Давайте о ком-нибудь другом, о российских теннисистах хотя бы. Как дела у Даниила?
+1
-5
-4
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Вегетарианец_
Идемо, Но1е! Шаг за шагом, вперёд к титулу!
+8
-2
+6
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