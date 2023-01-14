Джокович о том, как его мотивируют рекорды: «Я хочу быть лучшим, хочу выигрывать крупнейшие турниры в мире. Это не секрет»

прокомментировал то, что на может догнать по титулам на турнирах «Большого шлема».

«Конечно, меня это мотивирует. Поэтому я и играю в профессиональный теннис, участвую в соревнованиях. Я хочу быть лучшим, хочу выигрывать крупнейшие турниры в мире. Это не секрет. И крупнее «Шлемов» ничего не бывает.

Я в очень хорошей форме. Прекрасно закончил прошлый сезон и сохранил эту форму в Аделаиде. Мне понравилось то, как я там играл. Победил очень хороших игроков – особенно в последних нескольких матчах.

У меня хорошие шансы. Я всегда считаю, что у меня хорошие шансы. Никто не тренируется больше меня.

Сейчас в туре много молодежи, и они голодные, хотят побеждать. Хотят твой скальп. Я это знаю.

Опыт подобных ситуаций помогает мне подходить с правильным настроем и все делать правильно. Я знаю, что когда я здоров и показываю лучшую игру, на этом корте у меня будут шансы против любого».

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