Джокович о травме бедра: «Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы»

прокомментировал травму бедра, полученную на прошлой неделе в Аделаиде.

«Последние семь дней с ним есть небольшие проблемы. Но надеюсь, что ничего серьезного. Пока что я мог тренироваться, бороться, проводить розыгрыши, тренировочные сеты. Это положительный знак.

Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы. Надеюсь, по ходу турнира проблем не будет».

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