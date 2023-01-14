Джокович о травме бедра: «Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы»

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Новак Джокович прокомментировал травму бедра, полученную на прошлой неделе в Аделаиде.

«Последние семь дней с ним есть небольшие проблемы. Но надеюсь, что ничего серьезного. Пока что я мог тренироваться, бороться, проводить розыгрыши, тренировочные сеты. Это положительный знак.

Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы. Надеюсь, по ходу турнира проблем не будет».

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3 комментария

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Dm ycontact
Новак, все будет хорошо.
Бог в помощь. Пресвятая Дева Мария держит тебя под свой покров.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Ответ VaD
Любому, кто смотрит теннис не первый день, очевидно, что история с бедром выдумана цыганом только для того, чтобы придать эпичности победе на АО, которая при нынешнем состоянии тура выглядит неизбежной.
будьте уважительным к другим национальностьям, не оскорбляйте цыган
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VaD
Любому, кто смотрит теннис не первый день, очевидно, что история с бедром выдумана цыганом только для того, чтобы придать эпичности победе на АО, которая при нынешнем состоянии тура выглядит неизбежной.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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