Джокович о травме бедра: «Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы»
Новак Джокович прокомментировал травму бедра, полученную на прошлой неделе в Аделаиде.
«Последние семь дней с ним есть небольшие проблемы. Но надеюсь, что ничего серьезного. Пока что я мог тренироваться, бороться, проводить розыгрыши, тренировочные сеты. Это положительный знак.
Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы. Надеюсь, по ходу турнира проблем не будет».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Бог в помощь. Пресвятая Дева Мария держит тебя под свой покров.