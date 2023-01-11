Чесноков о двух поражениях Рублева на старте сезона: «Уверенности такие результаты не дают – наоборот, добавят дискомфорта перед Australian Open»

Теги Australian Open ATP Андрей Чесноков Андрей Рублев Adelaide International 2 Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублева во втором круге в Аделаиде. Россиянин уступил Танаси Коккинакису и проиграл три матча подряд впервые с конца 2020-го.

«Результаты последних матчей говорят о том, что он находится не в своей тарелке. Соперники, которые ему достались в первых кругах, это тоже не подарок, с ними надо было отработать по максимуму, а в первом круге это не всегда просто сделать. Уверенности такие результаты точно не дают – наоборот, добавят дискомфорта перед Открытым чемпионатом Австралии. Я думаю, если бы он сегодня выиграл, то это дало бы ему уверенность на остаток турнира и на следующий турнир.

Не знаю, в каком Рублев подойдет настроении к Australian Open, но для того, чтобы далеко проходить, нужно не только находиться в хорошей форме, но и иметь определенную удачу по сетке. Если ему попадется сильный несеяный игрок, например, Себастьян Корда, который на прошлой неделе вышел в финал в Аделаиде, то будет трудно предугадать, чем закончится матч», – цитирует Чеснокова ТАСС.

У Рублева ноль побед на старте сезона. Стоит переживать за Australian Open? 

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1 комментарий

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YuChu
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Что с заголовком? Что результаты не дают? Редакторы, плиз!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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