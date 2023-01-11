Рублев проиграл три матча подряд впервые с конца 2020-го
Шестая ракетка мира Андрей Рублев начал сезон с двух поражений. Сегодня в Аделаиде он уступил №110 Танаси Коккинакису – 4:6, 6:3, 3:6.
Рублев не проигрывал соперникам из-за пределов топ-100 с марта-2022. Тогда его победил №102 Ник Кириос.
Кроме того, с учетом концовки прошлого сезона Рублев потерпел три поражения подряд впервые с ноября 2020-го.
Австралиец впервые с 2018-го и третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при восьми поражениях).
Коккинакис в четвертьфинале поборется с Миомиром Кецмановичем.
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