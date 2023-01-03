Рублев упустил сет и брейк в матче против Баутиста-Агута

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Андрей Рублев Adelaide International Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев выбыл в первом круге турнира ATP 250 в Аделаиде.

Он проиграл Роберто Баутиста-Агуту – 6:4, 3:6, 4:6. Во втором сете Рублев вел 3:1 с брейком, но упустил преимущество.

Счет в личных встречах стал 4:4 (на харде – 4:1 в пользу испанца, остальные победы Рублев одержал на грунте).

На следующей неделе Рублев заявлен на второй турнир в Аделаиде.

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5 комментариев

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инок
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Честно говоря, печальное зрелище... Первой подачи нет, в отличие от испанца, а в розыгрышах плыл по течению... Испанец без особых усилий переломил игру и довел до победы.
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Valery24
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Это как вообще??
Выключила матч как раз при счете 3:1 в пользу Андрея,думала,что там уже все понятно
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VaD
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Половина игроков топ-10 уже успела проиграть в этом сезоне.
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Nikolai Maiorov
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Обидно. Но Агут никогда подарком не был, все 5 матчей на харде у Андрея выиграл
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Великий Алонсо
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Мочалка опять опозорился
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