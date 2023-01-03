Рублев упустил сет и брейк в матче против Баутиста-Агута
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев выбыл в первом круге турнира ATP 250 в Аделаиде.
Он проиграл Роберто Баутиста-Агуту – 6:4, 3:6, 4:6. Во втором сете Рублев вел 3:1 с брейком, но упустил преимущество.
Счет в личных встречах стал 4:4 (на харде – 4:1 в пользу испанца, остальные победы Рублев одержал на грунте).
На следующей неделе Рублев заявлен на второй турнир в Аделаиде.
Выключила матч как раз при счете 3:1 в пользу Андрея,думала,что там уже все понятно