Рублев упустил сет и брейк в матче против Баутиста-Агута

Восьмая ракетка мира выбыл в первом круге турнира 250 в Аделаиде.

Он проиграл – 6:4, 3:6, 4:6. Во втором сете Рублев вел 3:1 с брейком, но упустил преимущество.

Счет в личных встречах стал 4:4 (на харде – 4:1 в пользу испанца, остальные победы Рублев одержал на грунте).

На следующей неделе Рублев заявлен на второй турнир в Аделаиде.

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