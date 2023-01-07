Медведев о 4-м подряд поражении от Джоковича: «Надеюсь, что чем больше будет таких матчей в его пользу, тем больше вероятность, что следующий сложится в мою»

Даниил Медведев, уступивший Новаку Джоковичу в полуфинале в Аделаиде, подвел итоги недели.

– Отличная неделя. Честно говоря, я проиграл, наверное, лучшему игроку мира прямо сейчас. Да, Карлос лучший в плане рейтинга, потому что он отличился в одной из частей 2022-го. Но раз он не участвует в Australian Open, то Новак, вероятно, на данный момент лучший в мире. Он выиграл четыре или пять турниров подряд.

Немного разочарован, но это тоже позитив. Я прекрасно себя чувствовал сегодня вечером, и это здорово в преддверии Australian Open. Но, чувствуя себя прекрасно, я проиграл. Это скорее негативный момент.

Так что, надеюсь, Новака не будет в моей половине сетки на Australian Open. Но даже если будет, я буду изо всех сил стараться выступить лучше, как у меня это получалось против него раньше.

– Что по-вашему сделало разницу сегодня?

– Думаю, он сыграл немного лучше, а я немного хуже. Не знаю, сколько он сделал невынужденных, сколько я сделал невынужденных. Если на память считать сейчас, то кажется, что я сделал на пять больше, чем должен был. Я дал двойные на двух брейк-пойнтах – больше у него не было, а у меня было четыре.

Иногда в теннисе все решают маленькие, маленькие детали. В некоторых матчах против Новака мне удалось победить. Этот сложился полностью в его пользу.

Надеюсь, что чем больше будет таких матчей в его пользу, тем больше вероятность, что следующий сложится в мою.

– Если вы встретитесь на Australian Open, как исправите случившееся?

– Мне нужно стать лучше. Вот и все. Это то, что мне удалось сделать на US Open после поражения в Австралии. Тот матч на Australian Open был примерно таким же. У меня была победная серия из 20, кажется, матчей, не помню точно, и я довольно легко ему проиграл. Я такой: «Вау, что случилось?»

На US Open я думал, что должен сыграть лучше, должен все делать лучше. И мне это удалось.

Если мы снова сыграем, это единственное, что я могу сделать, потому что опять же, иногда он неудержим. Тебе нужно сыграть матч жизни, чтобы его победить.

Медведев пародировал Джоковича? И проиграл, не найдя ответов на его подачу и дав две двойных на брейк-пойнтах

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