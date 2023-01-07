Джокович обыграл Медведева и вышел в 131-й финал в карьере

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:4) и второй раз вышел в финал в Аделаиде. Серб вышел в 131-й финал ATP в карьере и первый в 2023 году.

По количеству финалов Джокович обошел Рафаэля Надаля и вышел на четвертое место в Открытой эре. Больше финалов только у Ивана Лендла (146), Роджера Федерера (157) и Джимми Коннорса (164).

Джокович выиграл в Австралии 33-й матч подряд. Последний раз он проигрывал на территории этой страны в 2018-м – в четвертом круге Australian Open.

За титул он сыграет с Себастьяном Кордой.

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