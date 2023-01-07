Джокович обыграл Медведева и вышел в 131-й финал в карьере

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Adelaide International Теннис

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:4) и второй раз вышел в финал в Аделаиде. Серб вышел в 131-й финал ATP в карьере и первый в 2023 году.

По количеству финалов Джокович обошел Рафаэля Надаля и вышел на четвертое место в Открытой эре. Больше финалов только у Ивана Лендла (146), Роджера Федерера (157) и Джимми Коннорса (164).

Джокович выиграл в Австралии 33-й матч подряд. Последний раз он проигрывал на территории этой страны в 2018-м – в четвертом круге Australian Open.

За титул он сыграет с Себастьяном Кордой.

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28 комментариев

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Alex Morhan
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Ответ ɔculpa
В теннис вообще играть не просто. Почему он решил рисковать на второй во время брейка - это опять же вопрос, и оправдание слабое. Я понимаю, ты рискуешь на второй, когда ситуация позволяет, или наоборот, когда игра не идёт совершенно. Что из этого было в тех случаях? Да вроде ничего. Поэтому то, что он решил там рисковать, делает ситуацию ещё более дурацкой. Я знаю, он любит подавать вторую как первую, но в основном в вышеописанных ситуациях, а не в таких. Не знаю, лично я других двойных в этом матче не помню, флэшскор и чемпионат вот тоже не помнят, только что проверил. Так у Дани и во втором сете был бп, но что толку? Джок включил подачу, и в отличие от Дани, за счёт своей первой ушёл и с бп, и на мб, и закрыл гейм. Либо эйсы, либо почти без шансов. В матчах топ-игроков кто что мог бы - не важно, важно то, что у кого получалось в решающий момент. Джок включал стену или первую на подвисших геймах, а Даня - слился двумя двойными. А рисковал он или нет - это его дело, за это похвалить его? Что-то я сомневаюсь, что если бы у Новака не прошла первая на меньше, он был рискнул и на второй. Моменты как бы не очень подходящие. Нет никакой трагедии проиграть Джоку в первом турнире сезона, но конкретно по матчу я не вижу смысла объяснять двойные в ключевые моменты какими-то благородными задумками.
Двойная была, когда вёл 40-0 и тоже рискнул на второй, но не суть, может я ошибаюсь, поищу момент попозже. Раз Новак именно рискнул со второй на первом бп во втором сете, что 200 км и прям под линию. И меня не поняли, я ничего не пытаюсь объяснять. Я вообще в теннисе болею исключительно за Новака и давно. Просто пытался дать контекст. Даня проиграл не только поэтому, разумеется.
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ɔculpa
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Ответ Alex Morhan
Двойные были ещё. А отдал, потому что не исполнил раз(а это непросто), а два - он решил в обоих случаях рисковать на второй. Так бывает, но он мог ведь и сам брэйк сделать. Например, в первом сете бп был на подаче Новака и долгий розыгрыш, но Новак справа забил. Во втором Новак попал два раза, один даже со второй, но это тоже был огромный риск
В теннис вообще играть не просто. Почему он решил рисковать на второй во время брейка - это опять же вопрос, и оправдание слабое. Я понимаю, ты рискуешь на второй, когда ситуация позволяет, или наоборот, когда игра не идёт совершенно. Что из этого было в тех случаях? Да вроде ничего. Поэтому то, что он решил там рисковать, делает ситуацию ещё более дурацкой. Я знаю, он любит подавать вторую как первую, но в основном в вышеописанных ситуациях, а не в таких.
Не знаю, лично я других двойных в этом матче не помню, флэшскор и чемпионат вот тоже не помнят, только что проверил.
Так у Дани и во втором сете был бп, но что толку? Джок включил подачу, и в отличие от Дани, за счёт своей первой ушёл и с бп, и на мб, и закрыл гейм. Либо эйсы, либо почти без шансов.
В матчах топ-игроков кто что мог бы - не важно, важно то, что у кого получалось в решающий момент. Джок включал стену или первую на подвисших геймах, а Даня - слился двумя двойными. А рисковал он или нет - это его дело, за это похвалить его? Что-то я сомневаюсь, что если бы у Новака не прошла первая на меньше, он был рискнул и на второй. Моменты как бы не очень подходящие.
Нет никакой трагедии проиграть Джоку в первом турнире сезона, но конкретно по матчу я не вижу смысла объяснять двойные в ключевые моменты какими-то благородными задумками.
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Alex Morhan
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Ответ GorackNeon
Когда это Роджер брал АО либо РГ, когда главный хозяин турнира не был допущен к турниру, либо снимался с турнира в 3-м круге до матча?
Так и Надаля на рг Роджер никогда не проходил, даже два сета не брал. А в 2016 Рафа был конкретно плох
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Alex Morhan
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Ответ ɔculpa
Даже не вспотел. Особенно раздражает, что Медведь обе подачи отдал двойными. И кроме этих двойных, других у него не было. Это какая-то конкретная ментальная слабость.
Двойные были ещё. А отдал, потому что не исполнил раз(а это непросто), а два - он решил в обоих случаях рисковать на второй. Так бывает, но он мог ведь и сам брэйк сделать. Например, в первом сете бп был на подаче Новака и долгий розыгрыш, но Новак справа забил. Во втором Новак попал два раза, один даже со второй, но это тоже был огромный риск
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GorackNeon
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Ответ Novax Goat.kovic
у Феди при таких подсчетах в районе 8-10 )
Когда это Роджер брал АО либо РГ, когда главный хозяин турнира не был допущен к турниру, либо снимался с турнира в 3-м круге до матча?
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Alex19
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Удивительно: ведь по мнению автора предыдущей статьи Данилка был изумителен. Яица автору бы оторвать и сожрать заставить.
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Ан Кот
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отлично Новак! ты сделал мой праздничный день 🍾🥂🍸😊
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artpal
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Джокович лютый реваншист: После US Open-13 на харде ни разу не отдал и сета Надалю После US Open-14 вытирает ноги о Нисикори После US Open-21 ни разу не проиграл Медведеву
Может хоть еще раз 20 выиграть, но главную битву за календарный шлем он тогда проиграл
Хотя теннисист, безусловно, величайший
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Зорькин
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Ответ encaro_one
Нет сейчас в теннисе личностей равных Чон Хёну, чтобы победить Джока в Австралии.
Хватит уже про тот матч с Чоном байки рассказывать.
Новак вообще не мог играть тогда из-за локтя.
Боль была при каждом ударе буквально.
Почему он тогда не снялся непонятно.
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Novax Goat.kovic
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Ответ GorackNeon
6-2 6-1 6-1, баранки только серб в финалах тбш кушает. Ну а ваще согласен, АО22 для манакорца со звёздочкой, примерно как для серба РГ16, так что дэ фактор у них не 22 и 21, а 21 и 20
у Феди при таких подсчетах в районе 8-10 )
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encaro_one
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Нет сейчас в теннисе личностей равных Чон Хёну, чтобы победить Джока в Австралии.
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ɔculpa
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Даже не вспотел.
Особенно раздражает, что Медведь обе подачи отдал двойными. И кроме этих двойных, других у него не было. Это какая-то конкретная ментальная слабость.
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doty
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Проблема в том, что Надаль год назад уничтожил Даню психологически. Пока восстановить психологическую силу, а вместе с тем теннис не получается.
К тому же, ещё нужно улучшить: мощь форхенда, игру у сетки и приём...
Всё вместе даёт уже год ( после НАДАЛЯ). ,- ПОРАЖЕНИЯ от топ 10...
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leon74
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Новак forever 💖
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Lanapiano
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Удачи в финале и на АО!
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Tarkovski
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Ответ GorackNeon
Сербский падальщик дуболомит как робот, у Роджера никогда не было такой подачи, может только в 2007-м, ну ещё на Уимах 2011/2015.
Иванишевич не зря свой хлеб ест
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as009595@icloud.com
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Ответ DjokoND
Нету Джоковичу равных в Австралии! А Надаля он бы разобрал на атомы год назад, 6-2 6-0 6-1 примерно
Ага прям разобрал бы)), согласен что ему нет равных на ао, но свой самый тяжелый финал, где он мог проиграть он провел против Рафы в 2012 году,
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Daaannn1k
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Бекэнд на месте, форхэнд на месте, подача просто огонь (быстрая и очень точная). Нужно определиться что там с двуглавой мышцей бедра и если все ок, тогда можно сказать что Новак готов к АО!
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Ночная Фурия
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Джокофаны, всех с победой!!!
Счастливого рождества!
Йееееееее!!!! 🎄🍾❤
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GorackNeon
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Mariaduk
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Ожидаемо. Моцарт и Сальери.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
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Джокович лютый реваншист:
После US Open-13 на харде ни разу не отдал и сета Надалю
После US Open-14 вытирает ноги о Нисикори
После US Open-21 ни разу не проиграл Медведеву
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Egorov Evgeniy
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Очередное разочарование от Дани. Ждёшь
крутой и напряжённой игры и вдруг вся его прекрасная до этого матча форма куда-то пропадает..
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GorackNeon
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Ответ DjokoND
Нету Джоковичу равных в Австралии! А Надаля он бы разобрал на атомы год назад, 6-2 6-0 6-1 примерно
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N.S.A.8.5
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Медведев стал клиентом Джоковича
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