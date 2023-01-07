Джокович обыграл Медведева и вышел в 131-й финал в карьере
Новак Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:4) и второй раз вышел в финал в Аделаиде. Серб вышел в 131-й финал ATP в карьере и первый в 2023 году.
По количеству финалов Джокович обошел Рафаэля Надаля и вышел на четвертое место в Открытой эре. Больше финалов только у Ивана Лендла (146), Роджера Федерера (157) и Джимми Коннорса (164).
Джокович выиграл в Австралии 33-й матч подряд. Последний раз он проигрывал на территории этой страны в 2018-м – в четвертом круге Australian Open.
За титул он сыграет с Себастьяном Кордой.
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Не знаю, лично я других двойных в этом матче не помню, флэшскор и чемпионат вот тоже не помнят, только что проверил.
Так у Дани и во втором сете был бп, но что толку? Джок включил подачу, и в отличие от Дани, за счёт своей первой ушёл и с бп, и на мб, и закрыл гейм. Либо эйсы, либо почти без шансов.
В матчах топ-игроков кто что мог бы - не важно, важно то, что у кого получалось в решающий момент. Джок включал стену или первую на подвисших геймах, а Даня - слился двумя двойными. А рисковал он или нет - это его дело, за это похвалить его? Что-то я сомневаюсь, что если бы у Новака не прошла первая на меньше, он был рискнул и на второй. Моменты как бы не очень подходящие.
Нет никакой трагедии проиграть Джоку в первом турнире сезона, но конкретно по матчу я не вижу смысла объяснять двойные в ключевые моменты какими-то благородными задумками.
Хотя теннисист, безусловно, величайший
Новак вообще не мог играть тогда из-за локтя.
Боль была при каждом ударе буквально.
Почему он тогда не снялся непонятно.
Особенно раздражает, что Медведь обе подачи отдал двойными. И кроме этих двойных, других у него не было. Это какая-то конкретная ментальная слабость.
К тому же, ещё нужно улучшить: мощь форхенда, игру у сетки и приём...
Всё вместе даёт уже год ( после НАДАЛЯ). ,- ПОРАЖЕНИЯ от топ 10...
Счастливого рождества!
Йееееееее!!!! 🎄🍾❤
После US Open-13 на харде ни разу не отдал и сета Надалю
После US Open-14 вытирает ноги о Нисикори
После US Open-21 ни разу не проиграл Медведеву
крутой и напряжённой игры и вдруг вся его прекрасная до этого матча форма куда-то пропадает..