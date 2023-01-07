Джокович о травме в матче с Медведевым: «К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить»

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Adelaide International Теннис

Новак Джокович высказался о травме, полученной в матче с Даниилом Медведевым в Аделаиде. Серб взял медицинский перерыв в конце первого сета. В итоге он одержал победу со счетом 6:3, 6:4.

«К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить. Я просто взял медицинский перерыв, принял противовоспалительные и за несколько геймов снова набрал обороты.

Я старался не сбавлять, не позволять ему взять мою подачу. Это было важнее всего. Я знал, что в итоге у меня будет шанс.

Чем дольше длился матч, тем больше разогревалось бедро, тем лучше я себя чувствовал. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

По ходу матча я задумывался о Мельбурне. Но на корте нельзя высчитывать. На этом этапе моей карьеры каждый матч очень важен, это почти что подарок – так что я стараюсь выкладываться и выигрывать в любых обстоятельствах», – сказал Джокович в интервью на корте.

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10 комментариев

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VaD
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Ответ Alex Morhan
А самые нормальные у нас кто? Правильно, болельщики Рафы) А ты прям там один из лидеров, из самых нормальных
Все верно)
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Alex Morhan
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Ответ VaD
А когда у серба было что-то серьезное? Одни симуляции из года в год, про которые говорят не только болельщики, но и соперники, включая Маррея, Вавринку, Кареньо-Бусту, Медведева. И потом еще кто-то удивляется, почему публика никогда не болеет за Джоковича. Тип готов пойти на любую низость ради победы. У любого нормального человека это будет вызывать отторжение.
А самые нормальные у нас кто? Правильно, болельщики Рафы) А ты прям там один из лидеров, из самых нормальных
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VaD
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А когда у серба было что-то серьезное? Одни симуляции из года в год, про которые говорят не только болельщики, но и соперники, включая Маррея, Вавринку, Кареньо-Бусту, Медведева. И потом еще кто-то удивляется, почему публика никогда не болеет за Джоковича. Тип готов пойти на любую низость ради победы. У любого нормального человека это будет вызывать отторжение.
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Nikolay Stavrogin
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Ответ андрей быцюк
Старый добрый Джоко-тайм...
Так он раскатывал медведа и до, это не то)
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Боримир
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На классе.

Береги себя, Новак! Вперед
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GorackNeon
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У сербского симулянта не было ни одной серьёзной травмы за всю карьеру!
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dedpihto59
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Надеюсь к АО всё будет забыто!
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Alex Morhan
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Ответ внук реала
КОнечно травма нарисовалась на бп)
Перерыв был после счёта 5-2, на переходе) Вовремя гейма это невозможно в принципе
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андрей быцюк
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Старый добрый Джоко-тайм...
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внук реала
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КОнечно травма нарисовалась на бп)
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