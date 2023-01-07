Джокович о травме в матче с Медведевым: «К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить»

Новак Джокович высказался о травме, полученной в матче с Даниилом Медведевым в Аделаиде. Серб взял медицинский перерыв в конце первого сета. В итоге он одержал победу со счетом 6:3, 6:4.

«К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить. Я просто взял медицинский перерыв, принял противовоспалительные и за несколько геймов снова набрал обороты.

Я старался не сбавлять, не позволять ему взять мою подачу. Это было важнее всего. Я знал, что в итоге у меня будет шанс.

Чем дольше длился матч, тем больше разогревалось бедро, тем лучше я себя чувствовал. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

По ходу матча я задумывался о Мельбурне. Но на корте нельзя высчитывать. На этом этапе моей карьеры каждый матч очень важен, это почти что подарок – так что я стараюсь выкладываться и выигрывать в любых обстоятельствах», – сказал Джокович в интервью на корте.

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