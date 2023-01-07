Джокович четвертый раз подряд обыграл Медведева

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде – 6:3, 6:4.

Серб повел в личных встречах с россиянином со счетом 9:4. Джокович одержал четвертую подряд победу над Медведевым. Последний раз он проиграл ему в финале US Open-2021.

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