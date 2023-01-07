Джокович четвертый раз подряд обыграл Медведева
Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде – 6:3, 6:4.
Серб повел в личных встречах с россиянином со счетом 9:4. Джокович одержал четвертую подряд победу над Медведевым. Последний раз он проиграл ему в финале US Open-2021.
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Мужик высочайшего качества!)
Понятно что когда летит подача, плюс есть достойный прием, можно продолжать обыгрывать середняков. Но Джокович явно показал, что с такой игрой топов уже не обыграть. И не только Джоковича, а уже и многих других.
Измотан был после неудачи на ОИ, и не справился с давлением. А кто справился бы???
Ладно, чо.
Пока и близко не видно, кто сделает календарный БШ. А Джок взял-таки 4 подряд Шлема, в 15-16. Впервые за 50 лет.
Новаче, ты велик, и мы, твои верные фанаты, всегда с тобой!!!