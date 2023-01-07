Джокович четвертый раз подряд обыграл Медведева

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Adelaide International Теннис

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде – 6:3, 6:4.

Серб повел в личных встречах с россиянином со счетом 9:4. Джокович одержал четвертую подряд победу над Медведевым. Последний раз он проиграл ему в финале US Open-2021.

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7 комментариев

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Helga Kl
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Ответ Ночная Фурия
Джок не Медведеву проиграл, а себе на том Юсо Измотан был после неудачи на ОИ, и не справился с давлением. А кто справился бы??? Ладно, чо. Пока и близко не видно, кто сделает календарный БШ. А Джок взял-таки 4 подряд Шлема, в 15-16. Впервые за 50 лет. Новаче, ты велик, и мы, твои верные фанаты, всегда с тобой!!!
Абсолютно верно. Вернее на том ЮСО была тень тени. Все всё видели. С другой стороны мотивация играть ещё сильнее. Новак вызов любит и удар держит.
Мужик высочайшего качества!)
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costa0545
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Ответ Graziano
И еще много раз обыграет. Кто тут писал статейки что Медведев прибавил - просто смешон. Все та же бессмысленная долбежка на задней линии, минимум атакующих действий. Понятно что когда летит подача, плюс есть достойный прием, можно продолжать обыгрывать середняков. Но Джокович явно показал, что с такой игрой топов уже не обыграть. И не только Джоковича, а уже и многих других.
Согласен с вами полностью, был же брейк поинт у Даниила, ну хотя бы рискни, нет как тряпка качал туда сюда по корту)))
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Стэн Смит
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Ответ costa0545
Теперь похоже, так будет всегда, время Медведева прошло на всегда)))
Навсегда тяжело грамотно написать?
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Graziano
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И еще много раз обыграет. Кто тут писал статейки что Медведев прибавил - просто смешон. Все та же бессмысленная долбежка на задней линии, минимум атакующих действий.

Понятно что когда летит подача, плюс есть достойный прием, можно продолжать обыгрывать середняков. Но Джокович явно показал, что с такой игрой топов уже не обыграть. И не только Джоковича, а уже и многих других.
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Ночная Фурия
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Джок не Медведеву проиграл, а себе на том Юсо
Измотан был после неудачи на ОИ, и не справился с давлением. А кто справился бы???
Ладно, чо.
Пока и близко не видно, кто сделает календарный БШ. А Джок взял-таки 4 подряд Шлема, в 15-16. Впервые за 50 лет.
Новаче, ты велик, и мы, твои верные фанаты, всегда с тобой!!!
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costa0545
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Теперь похоже, так будет всегда, время Медведева прошло на всегда)))
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Osik92
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Медведь бесхребетный паренек
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