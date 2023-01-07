Медведев пародировал Джоковича по ходу полуфинала в Аделаиде

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Adelaide International Теннис

Даниил Медведев пародировал Новака Джоковича по ходу полуфинала турнира в Аделаиде (3:6, 4:6).

В первом сете Джокович потянул бедро и потом растягивался. 

Когда серб повел 5:3 во втором Медведев сделал так же и улыбался в сторону своей ложи.

И по ходу гейма подпрыгивал так же, как Джокович после травмы.

Перед матчем Джокович говорил, что между ними «взаимное уважение».

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30 комментариев

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Helga Kl
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Ответ Nikolay Stavrogin
В момент проигрыша снова явил своё нутро миру. Ничего нового) Уимблдон- судья Ои - буста Юсо 19 болелы Ао - Надаль, болелы Аделаида- Новак. Пополняет коллекцию) Ps - отдельное спасибо спортсу за статью о пиковом медведе до матча) Подвели только раз на юсо)
Как ты мог забыть камеру? Бедняжке досталось с ноги)
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costa0545
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Нет, вот теперь стало ясно, что время Медведева прошло, теперь только таки ни как по другому)))
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sabanel
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кто определили что это была пародия? спорсру? они не авторитет для подобных определений
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Alex Morhan
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Ответ Jefri AG
Несерьёзно, конечно, ребячество какое-то. Хотя Джокович делал на корте вещи гораздо хуже на протяжении своей карьеры. Например грубо и жестоко обращался с детьми-болбоями, нанося им психологические травмы, угрожал расправой зрителям и пытался убить линейную судью.
Съесть никого не хотел?)
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Marik5
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да медведев гниловатый тип это давно понятно и в Австралии он слово то в том году в защиту Ноле не сказал, а уж проигрывать не любит, но Ноле его тртжды подряд обыграл и это очень приятно!!!!!
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Osik92
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Старый джоко разносит молодежь
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Alex Morhan
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В Астане вродя Даня сам снимался весьма странно, но тут ничего такого. Вроде у сетки с Новаком всё нормально было. С другой стороны, Джок вполне и не увидеть мог этого
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GorackNeon
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Красава Даня, так и надо симулянтов принижать!!!
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Jefri AG
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Несерьёзно, конечно, ребячество какое-то. Хотя Джокович делал на корте вещи гораздо хуже на протяжении своей карьеры. Например грубо и жестоко обращался с детьми-болбоями, нанося им психологические травмы, угрожал расправой зрителям и пытался убить линейную судью.
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Kironbet
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Ответ arseny572
Это и есть главная проблема Даниила. Нет уважения ни к одному теннисисту, с кем бы он не играл. Он считает, что круче всех, но это нужно доказывать на корте игрой, а не пародиями. На Олимпиаде не очень приятно было смотреть, когда он Бусту показывал, что с закрытыми глазами играет. Ничего не меняется. Ненужный сарказм, не умеет проигрывать
Согласна. Достоинства не хватает внутри.

По моему, он не очень счастливый человек, вот и льется из всех щелей.
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i-volk
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Показал, что не верит в серьезность травмы Новака. «Как же ты так играешь, если только что на ногу не мог ступить?»
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Ответ Nikolay Stavrogin
В момент проигрыша снова явил своё нутро миру. Ничего нового) Уимблдон- судья Ои - буста Юсо 19 болелы Ао - Надаль, болелы Аделаида- Новак. Пополняет коллекцию) Ps - отдельное спасибо спортсу за статью о пиковом медведе до матча) Подвели только раз на юсо)
Там еще в матче с Ципой было кажется с судьей…. Не помню в каком матче.
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Ответ S.Graf
Притянуто за уши. имхо.
Посмотрим что скажет на конференции, уверена журналисты спросят. Что тогда интересно будешь в оправдание говорить?
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Kironbet
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Ответ Mariaduk
Теннисист слабый. пародист такой же.
💯
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Kironbet
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Взаимное уважение наблюдается пока только со стороны Джоковича. А Медведев как был позорником, не умеющим достойно проигрывать, так и лидирует по этому качеству. Только себя унизил. Но через полгода опять будет извиняться во вью за свое гнилое поведение….
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Nike Borzov
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В этот раз медведий пролетел за 90 минут, вот и устроил эту дешевую клоунаду от бессилия, пожелаем медведию скорейшего вылета с АО
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Data Architector
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Это Оскар...
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Йенс Мустерманн
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Какой низкий поступок Медведева. Просто мерзость.
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Istianoff
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Если это не дружеская ирония, то гниловато......
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Mariaduk
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Теннисист слабый. пародист такой же.
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Mariaduk
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Злобный clown
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Nikolay Stavrogin
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В момент проигрыша снова явил своё нутро миру. Ничего нового)
Уимблдон- судья
Ои - буста
Юсо 19 болелы
Ао - Надаль, болелы
Аделаида- Новак.
Пополняет коллекцию)
Ps - отдельное спасибо спортсу за статью о пиковом медведе до матча)
Подвели только раз на юсо)
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Великий Алонсо
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Что ещё остаётся делать неудачнику после очередного поражения от своего хозяина 😂
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Sincere
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Ответ Сергей Семак
Ну это было к месту) Новак даже не злился
Он этого просто не видел)
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JustF0rTheW1n322
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Странно, соперник всегда заставляет Медведева двигаться по корту, а когда он бьет сам, то соперник всегда примерно в одной точке. Очень странно. Совсем не разводит по углам.
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