Медведев пародировал Джоковича по ходу полуфинала в Аделаиде

Даниил Медведев пародировал Новака Джоковича по ходу полуфинала турнира в Аделаиде (3:6, 4:6).

В первом сете Джокович потянул бедро и потом растягивался.

Когда серб повел 5:3 во втором Медведев сделал так же и улыбался в сторону своей ложи.

И по ходу гейма подпрыгивал так же, как Джокович после травмы.

Перед матчем Джокович говорил, что между ними «взаимное уважение».

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