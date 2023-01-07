Медведев пародировал Джоковича по ходу полуфинала в Аделаиде
Даниил Медведев пародировал Новака Джоковича по ходу полуфинала турнира в Аделаиде (3:6, 4:6).
В первом сете Джокович потянул бедро и потом растягивался.
Когда серб повел 5:3 во втором Медведев сделал так же и улыбался в сторону своей ложи.
И по ходу гейма подпрыгивал так же, как Джокович после травмы.
Перед матчем Джокович говорил, что между ними «взаимное уважение».
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По моему, он не очень счастливый человек, вот и льется из всех щелей.
Уимблдон- судья
Ои - буста
Юсо 19 болелы
Ао - Надаль, болелы
Аделаида- Новак.
Пополняет коллекцию)
Ps - отдельное спасибо спортсу за статью о пиковом медведе до матча)
Подвели только раз на юсо)