Родители и братья Джорджи, как и она, под следствием по делу о фальшивых сертификатах о вакцинации (Corriere del Veneto)

67-я ракетка мира фигурирует в расследовании по делу о фальсификации сведений о вакцинации от коронавируса вместе с членами семьи.

Как сообщает Corriere del Veneto, под следствием по тем же обвинениям находятся ее братья Амадеус и Леандро, мать Клаудия и отец Серджио Луис, который ее тренирует.

Сообщается, что завтра Джорджи встретится с адвокатами, чтобы решить, как отреагировать на обвинения.

За последние месяцы прокуратура Виченцы пять раз допрашивала подозреваемую доктора Даниэлу Гриллоне Течиоу. Она утверждает, что «действовала таким образом, чтобы предотвратить больший ущерб», поскольку речь шла о людях «с заболеваниями и аллергиями», при которых вакцинация может быть противопоказана.

В ноябре она дала интервью местному телеканалу: «Фальшивые прививки были сделаны, но только моим коллегам, медсестрам и так далее, у которых были заболевания. Они могли умереть, если бы вакцинировались... Они были в отчаянии. Все остальные коллеги отказались дать им медотвод. В конечном счете прививок было не так много, наверное, около трехсот».

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