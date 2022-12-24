Джорджи подозревается в получении фальшивого сертификата о вакцинации (Giornale di Vicenza)

67-я ракетка мира фигурирует в расследовании по делу о фальсификации сведений о вакцинации от коронавируса, пишет La Stampa со ссылкой на Giornale di Vicenza.

Расследование началось в Италии около года назад. Имя Джорджи есть в списке пациентов, которые предположительно посещали одну из подозреваемых, врача Даниэлу Гриллоне Течиоу. По данным прокуратуры Виченцы, Джорджи, певица Франческа Калеаро и десятки других людей получили поддельные сертификаты.

При этом Джорджи родилась и живет в Мачерате, и у нее нет никаких связей с Виченцой, где работали подозреваемые врачи.

Сообщается, что теннисистка фигурирует во второстепенной части расследования, а не в основной. Однако некоторые материалы, как утверждается, уже были переданы в Федерацию тенниса Италии.

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