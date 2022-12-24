Джорджи подозревается в получении фальшивого сертификата о вакцинации (Giornale di Vicenza)

Теги WTA Камила Джорджи коронавирус Теннис

67-я ракетка мира Камила Джорджи фигурирует в расследовании по делу о фальсификации сведений о вакцинации от коронавируса, пишет La Stampa со ссылкой на Giornale di Vicenza.

Расследование началось в Италии около года назад. Имя Джорджи есть в списке пациентов, которые предположительно посещали одну из подозреваемых, врача Даниэлу Гриллоне Течиоу. По данным прокуратуры Виченцы, Джорджи, певица Франческа Калеаро и десятки других людей получили поддельные сертификаты.

При этом Джорджи родилась и живет в Мачерате, и у нее нет никаких связей с Виченцой, где работали подозреваемые врачи.

Сообщается, что теннисистка фигурирует во второстепенной части расследования, а не в основной. Однако некоторые материалы, как утверждается, уже были переданы в Федерацию тенниса Италии.

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5 комментариев

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goodloser
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Ответ Dym86
Джокович мог так же сделать, но слишком честен.
Не слишком честен, а просто не жулик. С одной стороны, нормальному человеку жульничать не хочется. С другой, риск слишком велик.
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Sergey Dymov
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Ответ N.S.A.8.5
Джоковича бы сразу раскрыли, а на нее ноль внимания.
Ну, его липовую справку о болезни всё-таки замяли, а здесь ещё увидим, что будет. В Италии люди по этой теме нервные.
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N.S.A.8.5
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Джоковича бы сразу раскрыли, а на нее ноль внимания.
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Йенс Мустерманн
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🙂
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Dym86
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Джокович мог так же сделать, но слишком честен.
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