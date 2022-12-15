Алькарас о том, что Ферреро стал тренером года по версии ATP: «Никто не заслуживает этого больше, чем ты»
Карлос Алькарас поздравил Хуана Карлоса Ферреро с получением награды «Тренер года» по версии ATP.
«Поздравляю Хуанки с наградой «Тренер года»! ❤️ Никто не заслуживает этого больше, чем ты. Вот это год! 🙌🏻 Спасибо, что всегда был рядом», – написал Алькарас в инстаграме.
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