Тренер Алькараса: «После US Open ему было трудно привыкнуть к новой роли в туре. В 19 лет он еще недостаточно зрелый, чтобы контролировать все, что произошло»

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Тренер Карлоса Алькараса рассказал, как изменилась жизнь испанца после победы на US Open.

«После US Open ему было трудно привыкнуть к новой роли в туре. Я говорил с ним о том, как он должен со всем справляться, но я думаю, что ему нужно было это почувствовать и прожить, поехать на турнир и ощутить давление от того, что он №1, играть матчи в статусе №1. Сначала это нелегко, а в 19 лет он еще недостаточно зрелый, чтобы контролировать все, что с ним сейчас произошло.

Сейчас у него такой момент, когда нужно все это прожить, понять, через что он проходит, и адаптироваться. Он знает, что так будет как минимум до Australian Open, поэтому ему нужно вести себя как обычно, но в то же время это не так. Но он должен».

Также Хуан Карлос Ферреро рассказал о психологе Изабель Балагер, которая помогает их команде.

«Она играет большую и важную роль в нашей работе. Он работает с ней уже около двух лет. Не каждую неделю, но каждый раз, когда ему нужно поговорить о том, что, возможно, не все в порядке, или о чем-то, что доставляет ему больше проблем в матче, он общается с ней и пытается немного исправить ситуацию.

Я разговариваю с ней каждую неделю. Она обсуждает со мной, как у него дела, как он тренируется и все, через что он проходит после US Open. Мы стараемся справиться со всем комплексом вопросов, так что она очень хорошо работает».

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