Тренер Алькараса: «Нельзя только из-за того, что он №1, сказать, что он цельный игрок и ему не нужно работать, – совсем наоборот»

Тренер Карлоса Алькараса высказался о том, как болельщики поддерживают первую ракетку мира.

«Для нас это очень важно, я очень рад, что он нравится людям. Думаю, это из-за его силы на корте, его страсти и его привычки говорить vamos, думаю, люди чувствуют в нем этот потенциал и эту страсть.

Я помню, когда мы начали работать, путешествовать по миру, ему было 16-17 лет, даже тогда, когда он еще не был так знаменит, он был очень харизматичен на турнирах, люди приходили, чтобы понаблюдать за Карлосом на корте. Меня не удивляет, что он всем нравится: он улыбается, очень добр ко всем и хороший парень».

Также Хуан Карлос Ферреро рассказал, какие игровые аспекты они планируют улучшить в новом сезоне.

«Ему нужно работать над всем. Ему 19 лет, в следующем году исполнится 20, а в этом возрасте невозможно быть цельным игроком во всех аспектах.

Скажем, ему нужно поработать над нюансами форхенда, над бэкхендом тоже. Конечно, он должен стабильнее подавать, мне хочется, чтобы он агрессивнее принимал, нужно избавиться от ошибок, которые он допускает у сетки. Я тщательно готовился к концу сезона, чтобы постараться улучшить многие аспекты.

Нельзя только из-за того, что он №1, сказать, что он цельный игрок и ему не нужно работать, – совсем наоборот. Ему нужно продолжать работать над всеми необходимыми аспектами, и этим мы и займемся».

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