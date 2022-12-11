Зверев о первом турнире за 7 месяцев: «Эта поездка показала, что впереди много работы. В целом я доволен тем, как все прошло»

Бывшая вторая ракетка мира оценил свой уровень игры на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Зверев вернулся к соревнованиям после травмы голеностопа.

В одиночном четвертьфинале он проиграл Даниилу Медведеву 0:6, 4:6.

«Я доволен, что [в четверг] сыграл два матча. Я был рад, что могу соревноваться на таком уровне и играть с Даниилом. Конечно, первый сет прошел не очень хорошо, но этого следовало ожидать. Но во втором сете я был доволен уровнем и тем, как я двигался. Это показывает, что я иду в правильном направлении. Я знаю, что впереди еще длинный путь.

Для меня это была очень позитивная поездка. И в спортивном плане в том числе, потому что я увидел, на каком я уровне, и понял, что нога достаточно восстановилась, чтобы я соревновался с этими парнями. Но еще эта поездка показала, что впереди много работы. В целом я доволен тем, как все прошло. Я рад двигаться вперед и жду того, что ждет впереди».

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