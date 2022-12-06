Александр Зверев: «Мне всегда говорили, что с диабетом я ничего не добьюсь. Я хочу показать, что возможно все. Вот почему объявил об этом публично»

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Бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев объяснил, почему раскрыл, что он диабетик.

«Мне всегда говорили, что с диабетом я ничего не добьюсь. Разные врачи, разные специалисты говорили: «Профессиональный спортсмен с диабетом? Это невозможно».

И тогда в какой-то момент я подумал: я №2 в мире и олимпийский чемпион, я могу помочь другим с этой проблемой! Я могу вдохновить других. Я могу высказываться на тему диабета.

Я подумал: сейчас я хорошо себя чувствую, мне 25 лет, и я хочу помогать другим детям и особенно другим родителям. Я хочу показать, что с диабетом возможно все. Вот почему я объявил об этом публично».

Летом Зверев запустил фонд, который будет поддерживать детей с диабетом первого типа и помогать людям предотвратить диабет второго типа.

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