Зверев о целях на 2023-й: «Я просто хочу повеселиться. Я пока в процессе восстановления и все еще должен полноценно набрать форму»

Бывшая вторая ракетка мира ответил, какие цели ставит на новый сезон. Зверев вернется в тур после травмы голеностопа, из-за которой пропустил семь месяцев.

«У меня нет никаких [целей], я просто хочу повеселиться. Это первая цель. Я пока в процессе восстановления и все еще должен полноценно набрать форму. Нет такого, что после травмы ты здоров и играешь как раньше. Так не работает.

Люди всегда говорят, что Рафа или Роджер возвращаются готовыми на 100%. Но это тоже не совсем верно. Рафа вернулся в прошлом году и, по-моему, проиграл всем на выставочном турнире в Абу-Даби. Потом он вернулся на Australian Open, выиграл турнир и показал лучший теннис в жизни.

То же самое было с Роджером на Кубке Хопмана. Он проиграл мне и не так хорошо играл против других соперников. Он набрал форму на Australian Open. Надеюсь, что у меня будет так же, конечно, я не смогу сразу играть в свой лучший теннис.

Вероятно, в Дубае на выставочном турнире я тоже не покажу максимум. Надеюсь, с каждым днем мой уровень будет все лучше и на станет таким, как я хочу. Надеюсь, я быстро наберу форму, которая была у меня в этом и прошлом году, а может, еще лучшую. Если нога будет в порядке, думаю, я наберу форму».

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