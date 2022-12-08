Александр Зверев: «Травма научила меня быть более терпеливым и ценить мелочи. Когда я снова начал ходить, то радовался как ребенок»

Бывшая вторая ракетка мира поделился эмоциями после первого матча за семь месяцев. На выставочном турнире в Эр-Рияде он обыграл Доминика Тима.

«Я скучал по всему этому последние семь месяцев. Это было непростое для меня время. Я скучал по туру, по турнирам, по интервью.

Я очень рад вернуться на корт и быть здесь с лучшими игроками мира. Просто вернуться в эту атмосферу, на корт. Надеюсь, здесь у меня все снова пойдет как надо.

Травма научила меня быть более терпеливым и ценить мелочи. Когда я снова начал ходить, то радовался как ребенок. Когда я впервые смог снова ходить, мне показалось, что я выиграл главный турнир на свете. То, что ты умел всю жизнь, вдруг стало особенным. В этом огромная разница между периодом после травмы и периодом до травмы.

Когда играешь в теннис 11 месяцев в году, каждую неделю участвуешь в новом турнире, путешествуешь. Ты забываешь ценить то, что ты теннисист, играющий перед 20 тысячами зрителей на самых больших стадионах мира, и занимаешься спортом, который любишь больше всего на свете.

Понемногу забываешь обо всем этом. А когда выбываешь на семь месяцев из-за травмы, когда вообще ничего не можешь делать, то начинаешь задумываться о том, как сильно тебе этого не хватает. Если честно, я невероятно по этому скучал. После травмы я не представляю, что бы делал без тенниса».

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