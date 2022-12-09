Шамиль Тарпищев: «Этот год один из лучших для российского тенниса»

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев подвел итоги 2022 года для российских теннисистов.

«Этот год один из лучших для российского тенниса. И я вам объясню почему. На сегодня у нас 586 победителей турниров в 72 странах мира. И это еще не предел, потому что год продолжается. Считаются все международные соревнования от 13 лет до взрослых спортсменов.

В этом году есть победа на итоговом турнире от пары Кудерметовой. Она еще и стала второй в рейтинге по парам. И девятой в одиночном рейтинге. После долгого перерыва у нас в десятке две девочки и два парня. Такого никогда не было. Каждый год невозможно выигрывать, но несмотря на это, у нас не провалились резервы», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в этом сезоне россиян отстранили от участия в «Уимблдоне» и других турнирах в Великобритании.

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