Шамиль Тарпищев: «Думаю, санкции в отношении российского спорта могут продолжаться года три»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев предположил, когда ITF снимет санкции с российского тенниса. 1 марта Международная федерация тенниса приостановила членство ФТР из-за ситуации на Украине.

«Это не прогнозируемо, ведь мы не можем предполагать, сколько будет продолжаться такая общеполитическая ситуация в мире, связанная с ситуацией на Украине. Думаю, это может продолжаться года три – с точки зрения отношения к нам везде. Все зависит от многих течений, которые постоянно меняются.

Могу сказать, что в спортивном мире, который всю жизнь проповедовал, что спорт вне политики, вероятность сохранить хорошие отношения очень высока. На примере тенниса я могу сказать – никто же не отказался играть с нашими спортсменами на корте. И все играют, в отличие от футбола и хоккея», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

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