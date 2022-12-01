Ник Кириос: «Меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал «Уимблдона» 😂»
22-я ракетка мира Ник Кириос отреагировал на список претендентов на награду ATP в номинации «Тренер года».
У австралийца нет тренера по теннису.
«Если честно, меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал «Уимблдона» 😂».
Ник Кириос: «Мало кому удавалось без тренера добиться того, что я сделал за последние полгода»
Кириос о том, как добился прогресса: «У меня нет тренера, так что я сам разобрал свою игру и нашел слабые места»
Комментарии