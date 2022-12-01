Ник Кириос: «Меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал «Уимблдона» 😂»

22-я ракетка мира Ник Кириос отреагировал на список претендентов на награду в номинации «Тренер года».

У австралийца нет тренера по теннису.

«Если честно, меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал 😂».

Ник Кириос: «Мало кому удавалось без тренера добиться того, что я сделал за последние полгода»

Кириос о том, как добился прогресса: «У меня нет тренера, так что я сам разобрал свою игру и нашел слабые места»

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