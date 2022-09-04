Кириос о том, как добился прогресса: «У меня нет тренера, так что я сам разобрал свою игру и нашел слабые места»

Австралиец Ник Кириос ответил на вопрос, как ему удалось прибавить, в том числе улучшить игру на приеме.

«У меня нет тренера, так что я сам разобрал свою игру. Очевидно, что слабым местом был прием с форхенда. На протяжении всей карьеры прием с форхенда был моим слабым местом. Иногда на второй подаче не хватало разнообразия. Плюс движение.

Вот три вещи вещи, над которыми я работал. Набирал физическую форму, старался разнообразить вторую подачу и каждый день, на каждой тренировке уделял 5-10 минут работе над приемом с форхенда. 5-10 минут каждый день складываются в часы.

В принципе, пара с Танаси [Коккинакисом] тоже помогает с приемом с форхенда, я много над этим работал, и это сказалось в одиночке.

Я хочу принимать активнее. Вот что такое прием: энергия, решимость, агрессия. Вместо того, чтобы просто возвращать мяч в игру, стараться сделать брейк.

Я еще в начале карьеры понял, что мне не нужны брейки, чтобы выигрывать матчи. Немного расслабился в геймах на приеме. Теперь я хочу давить на соперников. Я этим горжусь. Я сам все сделал, у меня не было тренера. Я проанализировал свою игру, приложил усилия и вижу результаты.

Разумеется, статистика не врет. Цифры никогда не врут. Так что я очень доволен».

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