Кириос о выходе в финал «Уимблдона»: «Чтобы выиграть ТБШ, психологически нужно быть просто зверем. Теперь я больше зауважал Джоковича, Надаля и Федерера»

Австралиец Ник Кириос поделился эмоциями от выхода в финал «Уимблдона».

«Это безумие. На самом деле я спустя неделю осознал, что вышел в финал «Большого шлема» на «Уимблдоне» и проиграл Новаку.

В какой-то степени это грустно, но было здорово. У меня есть небольшой домик на Багамах, и эту неделю я отдыхал и тренировался там, но после финала выдалась беспокойная пара недель.

Я вспоминаю, как рос, играл с семи лет, и мне говорили, что выиграть «Большой шлем» – это главное в этом виде спорта.

Думаю, что каждый, кто берет в руки ракетку, хочет выиграть «Уимблдон». Я оглядываюсь на свою карьеру и думаю, что многие сказали бы – и даже я, – что мне закрыт путь в финал «Большого шлема».

Думаю, «Уимблдон» – это крупнейший титул из всех. Я даже говорил своей команде, что если выиграю «Уимблдон», то после этого мне будет очень трудно найти мотивацию. Я правда не знаю, что еще мог бы доказать как теннисист. Это потрясающе, я до сих пор вспоминаю об этом, и это придает мне уверенность. Я был в одном шаге от трофея.

Здорово видеть упорную работу. На «Уимблдоне» я был в очень хорошей форме, мне казалось, что я набрал лучшую форму за последнее время, я сыграл пару пятисетовиков и, если честно, физически чувствовал себя прекрасно.

Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», психологически нужно быть просто зверем. Новак, Федерер и Надаль – теперь я их больше зауважал.

Я играл с одним из них в финале и чувствовал, что он свежий, будто не играл в теннис последние две недели, он ни разу не выключился.

Мне это придает уверенности. Титул с Танаси [Коккинакисом на Australian Open] в начале года очень помог мне психологически, несмотря на то, что это была пара».

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