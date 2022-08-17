Ник Кириос: «Отсутствие тренера мне помогло. Я хорошо знаю свой игровой стиль и что сработает»

28-я ракетка мира поделился пониманием теннисной тактики.

«Я изучаю всех игроков, и мне кажется, что у меня очень хорошее теннисное мышление. Я с детства много смотрю теннис и знаю сильные и слабые стороны каждого.

Я хорошо знаю свой игровой стиль и что сработает. Если против таких игроков, как Давидович-Фокина, или де Минаур, я буду все время ввязываться в розыгрыши, то это будет не очень эффективно. Теннисисты думают, что лучше всего, например, играть кроссами, но я так не считаю. Я не буду побеждать, играя легкие диагонали.

Для 90% игроков это лучший вариант, но для меня точно нет. Это не принесет успеха. Я знаю, что против таких соперников должен наращивать темп, действовать агрессивно, стараться как можно раньше закончить розыгрыш, идти к сетке после подачи, разнообразить игру, использовать резаные. Я должен играть в свой теннис, для меня это лучше всего.

На мой взгляд, эффективный теннис – это знать, что подходит твоему игровому стилю, и пытаться делать это на самом высоком уровне. Я очень четко представляю, что должен делать и как стараются играть другие.

Это ключ к успеху. Мне кажется, отсутствие тренера мне помогло. Мало кому удавалось без тренера добиться того, что я сделал за последние полгода, и думаю, что это приходит с уверенностью и пониманием своей игры».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе