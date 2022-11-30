Алькарас и Руне претендуют на награду ATP в номинации «Прогресс года», Тим и Вавринка – «Возвращение года»

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ATP объявила имена претендентов на премии ATP Awards 2022 в пяти номинациях.

Возвращение года:

  • Борна Чорич. После операции на плече выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вернулся в топ-30;
  • Доминик Тим. После травмы запястья вышел в три полуфинала и закончил год рядом с топ-100;
  • Стэн Вавринка. После двух операций на стопе вернулся в топ-150;
  • Ибин У. Вернулся в тур после 3-летнего перерыва и вышел в третий круг US Open.

Прогресс года:

  • Карлос Алькарас. Начал год 32-м, закончил первым и выиграл пять титулов, включая US Open;
  • Максим Кресси. Начал год за пределами топ-100, закончил 32-м и выиграл один титул;
  • Джек Дрэйпер. Дебютировал в топ-50, хотя начал год 265-й ракеткой мира;
  • Хольгер Руне. Выиграл первый «Мастерс» и еще два титула ATP, закончил год 11-м.

Новичок года (награда для игроков не старше 21 года, в этом сезоне впервые вошедших в топ-100):

  • Руне. 19 лет, выиграл турниры в Мюнхене, Стокгольме и Париже;
  • Дрэйпер. 20 лет, выиграл четыре «Челленджера»;
  • Иржи Лехечка. 21 год, выиграл один «Челленджер» и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме;
  • Бен Шелтон. 20 лет, выиграл три «Челленджера» подряд;
  • Чунь Синь Тсен. 21 год, выиграл два «Челленджера».

 Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:

Тренер года:

Победителей в первых четырех номинациях определят игроки, тренера года выберут тренеры.

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