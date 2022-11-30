Алькарас и Руне претендуют на награду ATP в номинации «Прогресс года», Тим и Вавринка – «Возвращение года»
ATP объявила имена претендентов на премии ATP Awards 2022 в пяти номинациях.
Возвращение года:
- Борна Чорич. После операции на плече выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вернулся в топ-30;
- Доминик Тим. После травмы запястья вышел в три полуфинала и закончил год рядом с топ-100;
- Стэн Вавринка. После двух операций на стопе вернулся в топ-150;
- Ибин У. Вернулся в тур после 3-летнего перерыва и вышел в третий круг US Open.
Прогресс года:
- Карлос Алькарас. Начал год 32-м, закончил первым и выиграл пять титулов, включая US Open;
- Максим Кресси. Начал год за пределами топ-100, закончил 32-м и выиграл один титул;
- Джек Дрэйпер. Дебютировал в топ-50, хотя начал год 265-й ракеткой мира;
- Хольгер Руне. Выиграл первый «Мастерс» и еще два титула ATP, закончил год 11-м.
Новичок года (награда для игроков не старше 21 года, в этом сезоне впервые вошедших в топ-100):
- Руне. 19 лет, выиграл турниры в Мюнхене, Стокгольме и Париже;
- Дрэйпер. 20 лет, выиграл четыре «Челленджера»;
- Иржи Лехечка. 21 год, выиграл один «Челленджер» и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме;
- Бен Шелтон. 20 лет, выиграл три «Челленджера» подряд;
- Чунь Синь Тсен. 21 год, выиграл два «Челленджера».
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:
- Алькарас;
- Рафаэль Надаль;
- Феликс Оже-Альяссим;
- Каспер Рууд;
- Фрэнсис Тиафу.
Тренер года:
- Хуан Карлос Ферреро (тренер Алькараса);
- Фредерик Фонтан (Оже-Альяссим);
- Горан Иванишевич (Новак Джокович);
- Майкл Рассел (Тэйлор Фриц);
- Кристиан Рууд (отец и тренер Каспера).
Победителей в первых четырех номинациях определят игроки, тренера года выберут тренеры.
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