Алькарас и Руне претендуют на награду ATP в номинации «Прогресс года», Тим и Вавринка – «Возвращение года»

ATP объявила имена претендентов на премии ATP Awards 2022 в пяти номинациях.

Возвращение года:

Борна Чорич. После операции на плече выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вернулся в топ-30;

Доминик Тим. После травмы запястья вышел в три полуфинала и закончил год рядом с топ-100;

Стэн Вавринка. После двух операций на стопе вернулся в топ-150;

Ибин У. Вернулся в тур после 3-летнего перерыва и вышел в третий круг US Open.

Прогресс года:

Карлос Алькарас. Начал год 32-м, закончил первым и выиграл пять титулов, включая US Open;

Максим Кресси. Начал год за пределами топ-100, закончил 32-м и выиграл один титул;

Джек Дрэйпер. Дебютировал в топ-50, хотя начал год 265-й ракеткой мира;

Хольгер Руне. Выиграл первый «Мастерс» и еще два титула ATP, закончил год 11-м.

Новичок года (награда для игроков не старше 21 года, в этом сезоне впервые вошедших в топ-100):

Руне. 19 лет, выиграл турниры в Мюнхене, Стокгольме и Париже;

Дрэйпер. 20 лет, выиграл четыре «Челленджера»;

Иржи Лехечка. 21 год, выиграл один «Челленджер» и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме;

Бен Шелтон. 20 лет, выиграл три «Челленджера» подряд;

Чунь Синь Тсен. 21 год, выиграл два «Челленджера».

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:

Тренер года:

Победителей в первых четырех номинациях определят игроки, тренера года выберут тренеры.

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