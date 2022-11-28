Кириос получит «шестизначную сумму» за выступление на выставочном турнире в Саудовской Аравии

22-я ракетка мира Ник Кириос рассказал, почему пропустил финальный турнир Кубка Дэвиса. Без него Австралия дошла до финала, где проиграла Канаде.

Отвечая на вопрос, почему он не участвовал в Кубке Дэвиса, Кириос написал: «Поеду в Саудовскую Аравию за шестизначной суммой». Турнир в Эр-Рияде пройдет 8-10 декабря.

После этого он сыграет на командном выставочном турнире в Дубае. По этому поводу он написал: «Я должен поднимать бабло».

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