Кириос обыграл Норри в выставочном матче в Мехико. Встреча переносилась дважды, состав игроков менялся трижды

22-я ракетка мира Ник Кириос обыграл №14 Кэмерона Норри в выставочном матче в Мехико – 6:4, 6:4.

Изначально матч планировали провести в сентябре 2021 года, и в нем должны были сыграть Андрей Рублев и Доминик Тим, но он не состоялся из-за травмы австрийца. Затем встречу перенесли на март 2022-го и заменили Тима на Даниила Медведева. В итоге она тоже не состоялась из-за ситуации на Украине, но планируется в 2023 году.

Позже организаторы решили провести матч между Кириосом и Гаэлем Монфисом, но француз отказался из-за травмы, и его заменил Норри.

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