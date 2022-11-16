Джокович о том, что Алькарас закончит сезон первой ракеткой мира: «Не хочу рассуждать, что было бы, отыграй я больше. В реальности он №1»

Новак Джокович высказался о том, что Карлос Алькарас завершит сезон в статусе №1 рейтинга.

«Не хочу рассуждать, что было бы, отыграй я больше [турниров]. В реальности он №1, и это заслуженно. Он выиграл «Шлем». Он выиграл много матчей и турниров.

Думаю, он отличное новое лицо в нашем виде спорта. Он очень хороший парень, трудолюбивый. Вокруг него хорошая команда. Он в хорошем ключе представляет себя и теннис. Так что могу сказать о нем только положительное.

Что касается моего сезона, то он был необычным. Безусловно, я пропустил много крупных турниров. Но могу сказать, что за этот год я многое узнал о себе, о мире, а также о некоторых людях, которые определенным образом вели себя по отношению ко мне во всем этом процессе.

Я всегда благодарен за опыт, каким бы он ни был. Стараюсь быть позитивным в жизни и сохранять оптимизм. С нетерпением жду начала нового сезона в Австралии. Посмотрим, как сложится следующий год».

Алькарас – слабый №1 рейтинга? Есть и такое мнение

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