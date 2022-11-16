Алькарас совершил самый большой рывок на первую строчку рейтинга по итогам сезона. Он начал год №32

Теги Рафаэль Надаль Энди Роддик Новак Джокович Ллейтон Хьюитт рейтинги ATP Карлос Алькарас Теннис

19-летний Карлос Алькарас совершил самый большой рывок на первую строчку рейтинга по итогам сезона. Он начал год 32-м в рейтинге ATP.

Также в топ-5 входят:

Алькарас – слабый №1 рейтинга? Есть и такое мнение

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