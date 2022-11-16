Алькарас совершил самый большой рывок на первую строчку рейтинга по итогам сезона. Он начал год №32
19-летний Карлос Алькарас совершил самый большой рывок на первую строчку рейтинга по итогам сезона. Он начал год 32-м в рейтинге ATP.
Также в топ-5 входят:
- Новак Джокович, начинавший сезон-2018 12-й ракеткой мира;
- Энди Роддик, начинавший сезон-2003 10-й ракеткой мира;
- Рафаэль Надаль, начинавший сезон-2017 девятой ракеткой мира;
- Ллейтон Хьюитт, начинавший сезон-2001 седьмой ракеткой мира.
Алькарас – слабый №1 рейтинга? Есть и такое мнение
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии