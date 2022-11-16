Энди Маррей: «Моя жена – самый добрый человек, потому что позволяет мне продолжать следовать за мечтой и играть в теннис»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, как жена помогает ему оставаться в спорте.

«Моя жена – самый добрый человек, потому что позволяет мне продолжать следовать за мечтой и играть в теннис.

Для меня ноябрь всегда ассоциируется с концом сезона, когда ты анализируешь свой год, но при этом я наконец-то могу быть дома с семьей. Наверное, для меня это самое лучшее, что только можно представить. Я невероятно по ним скучаю, когда нахожусь в отъезде».

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