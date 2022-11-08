Маррей о физподготовке: «Последние 4-5 месяцев я недостаточно работал, чтобы выступать на должном уровне. Нужны изменения, если я хочу вернуться в топ»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» высказался о своей физической форме на заключительном этапе сезона.

«Меня расстроили последние несколько месяцев. На последних семи-восьми турнирах у меня случались судороги, а у меня их никогда не было на регулярной основе. Поэтому я крайне разочарован.

Я могу смириться с поражением в матче, поскольку теннис – сложный вид спорта, и иногда ты выступаешь не так хорошо, как хотелось бы, но нет никакого оправдания физической неготовности.

Я считаю, что последние четыре-пять месяцев я недостаточно работал, чтобы выступать на должном уровне. Нужны изменения, если я хочу вернуться в топ.

У меня позитивный настрой по поводу следующего сезона и предстоящей работы. Я уже начал подготовку, и следующие шесть-восемь недель должен выкладываться в спортзале и на тренировочном корте.

В начале сезона я был 130-м-140-м в мире, а сейчас стою в топ-50. Для большинства игроков это положительный результат. Для меня это не так, но я добился прогресса.

Нет гарантий, что я выиграл бы эти матчи, не случись судороги, но я считаю, что потенциально мог бы пройти дальше.

Я сыграл довольно много турниров с и до конца сезона. Что касается выносливости, то я не очень хорошо справился, но в отличие от последние несколько лет не было травм и других болячек».

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