«Думаю, это называется упорством». Маррей – о том, что дольше всех шел от дебюта в топ-10 к первой строчке

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал статистику первых ракеток ATP-тура.

Журналист Энрико Мария Рива опубликовал данные о том, сколько дней прошло между дебютом игрока в топ-10 и в качестве №1.

Меньше всего времени понадобилось действующему лидеру рейтинга (140 дней), больше всего – Маррею (3493 дня).

«Думаю, это называется упорством», – написал британец.

Маррей впервые вошел в десятку 16 апреля 2007 года. Возглавить рейтинг он смог 7 ноября 2016 года и провел на первой строчке 41 неделю.

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