«Еще один год занимаюсь тем, чем всегда мечтал. В это мало кто верил, когда я был ребенком». Шварцман – об итогах сезона, завершившегося серией из 7 поражений

25-я ракетка мира поделился эмоциями от прошедшего сезона.

«Еще один прекрасный год. Еще один год я занимаюсь тем, чем всегда мечтал. В это мало кто верил, когда я был ребенком. Еще один год я не перестаю учиться, злиться, радоваться, расстраиваться, веселиться. Вот в чем суть. Идти по этому пути, запоминая лучшее, и продолжать учиться с каждым шагом. Спасибо всем, кто неизменно остается рядом. Впереди 2023 год 🍿🏃‍♂️🎾», – написал Шварцман.

В этом году Шварцман выиграл 31 из 57 матчей. Он завершил сезон серией из семи поражений.

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