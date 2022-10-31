Шварцман проиграл седьмой матч подряд – это самая длинная серия поражений в его карьере
Диего Шварцман в первом круге «Мастерса» в Париже проиграл Максиму Кресси – 3:6, 3:6.
Аргентинец потерпел седьмое поражение подряд. Последний матч он выиграл на US Open. Это самая длинная серия поражений в профессиональной карьере Шварцмана.
В результате он опустился с 16-го места рейтинга за пределы топ-20, а по итогам «Мастерса» в Париже, скорее всего, впервые с июля-2019 выпадет из топ-25.
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