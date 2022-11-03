Де Минаур о победе над Медведевым: «Горжусь своим выступлением. Я знал, что предстоит шахматная партия»

25-я ракетка мира Алекс де Минаур прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в Париже (6:4, 2:6, 7:5).

«Конечно, это хороший результат. Год заканчивается, все немного устали, но я горжусь своим выступлением. Я играл очень умно. Я знал, что предстоит шахматная партия, оба провоцировали друг друга на более агрессивную игру, но в то же время не стоило перебарщивать с агрессией. Это была настоящая битва, и я очень рад, что удалось победить».

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