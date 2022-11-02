Де Минаур в матче с Медведевым с 19-й попытки обыграл соперника из топ-5. Даниил разбил ракетку после поражения

Теги ATP Rolex Paris Masters Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл третью ракетку мира и прошлогоднего финалиста Даниила Медведева – 6:4, 2:6, 7:5. В решающем сете австралиец отыграл брейк.

Де Минаур провел 19-й матч против соперников из топ-5 и впервые одержал победу. Он седьмой раз в 36 матчах обыграл теннисиста топ-10.

Медведев завершил матч двойной ошибкой и после этого разбил ракетку об корт.

После поражения в первом сете россиянин ударил ракеткой рядом с судейской вышкой, и его освистали трибуны.

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