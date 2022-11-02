Медведев о претензиях к судье матча с Де Минауром: «Он провел плохой матч. Но это не критика – у меня тоже бывают плохие матчи»

прокомментировал претензии к судье матча с Алексом де Минауром во втором круге турнира в (4:6, 6:2, 5:7). Журналисты предположили, что Медведеву не понравилось, как Начо Форкаделл работал со зрителями.

«Нет, я говорил не про зрителей. По-моему, зрители поддерживали нас обоих. Я бы сказал, что разделились поровну. Это всегда приятно. Про зрителей не могу ничего сказать.

По-моему, судья сегодня провел плохой матч. Но это не критика – у меня тоже бывают плохие матчи. И нужно сказать, что сегодня у меня был плохой настрой. Я это признаю.

По-моему, он провел плохой матч. Но вообще Начо мне нравится. Я только про сегодняшний матч говорю. И с ним я говорил только об этом».