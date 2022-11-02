Медведев о том, хочется ли ему, чтобы не самый успешный сезон поскорее кончился: «Вообще нет. У меня впереди еще один важный турнир»

после поражения в первом матче на «Мастерсе» в Париже (4:6, 6:2, 5:7 против Алекса де Минаура) рассказал, было ли ему тяжело перестроиться после победы на турнире в Вене. Кроме того, он ответил, не стала ли для него проблемой смена покрытий.

«Я провел много матчей подряд, и это всегда непросто. Положительный момент в том, что это добавляет уверенности в себе. И по моим впечатлениям, если потом выигрываешь первый матч на другом турнире, то это тоже скачок уверенности. Но первый матч самый сложный.

Было тяжело. Алекс сыграл очень хорошо. Если бы он сыграл чуть хуже, я бы победил. Но он сделал свое дело и выиграл.

Что касается покрытий, то мне только жаль, что мы поменяли мяч. В Вене был Dunlop, а здесь – Head. И [на итоговом турнире] в Турине будем играть Dunlop. Это немного странно. Но разговоры об этом идут уже 20 лет. Тут дело касается спонсоров, поэтому все вот так.

По поводу покрытия. Я играл в Вене в 2020-м и не помню, что там было. Сейчас было очень быстро, и мне это нравится. Мне вообще все равно. Я люблю медленные корты, люблю быстрые.

В Вене корт был в три раза быстрее, так что было трудно адаптироваться. Но если бы я победил, то ничего бы не сказал. И, может быть, во втором круге сыграл бы еще лучше».

Также Медведев ответил на вопрос, хочется ли ему, чтобы этот сезон – который для него складывается не так успешно, как предыдущие – поскорее закончился.

«Вообще нет. У меня впереди еще один важный турнир, и я рад, что там сыграю. Сюда я тоже приехал с радостью, хотел выступить лучше. Но это теннис.

Сейчас я, например, смотрел, как Феликс выиграл – 8-6 на решающем тай-брейке. Я думал: «Проигравший точно будет пару дней ненавидеть теннис». Из двоих победить может только один. То же и со мной.

На последних двух турнирах я показывал очень высокий уровень, но иногда трудно переходить с одного турнира на другой – хотя многим, включая меня, иногда это удается. В этот раз не удалось.

Так что я немного – да даже не немного, а сильно – расстроен. Но я хочу сыграть в Турине, хочу хорошо выступить. А потом уже жду следующий сезон, чтобы постараться лучше выступить – особенно на «Шлемах». Но вообще я с радостью провожу каждый сезон».

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