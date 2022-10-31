Соболенко о том, чему хотела бы научиться у других теннисисток: «Подрезка. Наверное, у Барти или Жабер»

Теги WTA Эшли Барти Онс Жабер Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, смотрит ли она матчи других теннисисток, чтобы чему-нибудь у них научиться.

– Конечно, мы всегда так делаем. У топ-игроков всегда можно чему-нибудь научиться. Конечно, если я вижу что-то, что мне нравится и что я хочу увидеть в своей игре, я иду к команде и говорю, что хочу овладеть этим ударом. Спрашиваю, как мы можем его отработать, как мы можем его улучшить.

У других игроков всегда можно чему-нибудь научиться.

– Можно попросить пример?

– Подрезка (смеется).

– У?

Эшли Барти и Онс [Жабер], наверное (смеется).

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