Циципас объяснил провал на US Open экспериментами с ракеткой из-за травмы локтя

Стефанос Циципас рассказал, что стало причиной слабой игры на US Open. В Нью-Йорке грек в первом круге уступил 94-й ракетке мира Даниэлю Элахи Галану (0:6, 1:6, 6:3, 5:7).

«Я не думаю, что когда-либо играл так плохо в своей карьере. И я знаю, что произошло».

По словам грека, провал на US Open обусловлен экспериментами с весом головки ракетки, струнами и их натяжением. Он был вынужден пойти на это из-за травмы локтя, которая обострилась в конце прошлого года. Из-за проблем с локтем он перенес операцию и перешел на более мягкие струны.

«После операции было трудно вернуться, было много сомнений. Есть определенные решения и действия, которые нужно предпринять, чтобы не допустить ухудшения состояния локтя. Но я не должен так много экспериментировать. Это сильно подорвало мою уверенность.

Я знаю, чего могу достичь в плане своей игры и где могу быть. Надеюсь, я научусь на всех своих ошибках. Я бы не хотел повторять их снова, потому что я очень страдал психологически. Это возможности, которые мне нужно использовать».

Воу, Циципас влетел №94 на старте US Open: проиграл 11 геймов подряд, жаловался на локоть и безумно много ошибался

Циципас обвиняет ракетку в предательстве и обзывает струны «грязными». Что с ними не так?

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