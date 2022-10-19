Стефанос Циципас: «Выступление на US Open было, наверное, одним из худших в моей карьере»

Пятая ракетка мира рассказал о своем психологическом состоянии в последнее время.

«Я бы сказал, что это были эмоциональные американские гонки. Выступление на US Open было, наверное, одним из худших в моей карьере. По крайней мере, тот конкретный матч. Тогда на корте я не был собой.

В последние недели в моем психологическом состоянии многое изменилось. Любовь к спорту тоже стала сильнее, и я получаю больше удовольствия. Сейчас я хочу наслаждаться моментами на корте. Я не думаю о победах, просто хочу как можно лучше провести время».

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